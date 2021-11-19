В бундестаге недовольны решением немецкого регулятора по «СП-2»

Федеральное сетевое агентство Германии, приостановив сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток-2», – это попытка подарить конкурентные преимущества американскому СПГ.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

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«Цель Еврокомиссии и США — удорожание проекта. Таким образом получится нанести ущерб России и подарить конкурентные преимущества американскому газу», – сказал Котре «Известиям».

А депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заметил, что дополнительные риски для проекта создает обновление правительства в ФРГ в составе социал-демократов, «Зеленых» и либералов.

«Если к установленной дате принятия решения по сертификации СП-2 (в начале января 2022 года) к власти придет новое федеральное правительство с участием «Зеленых», это может вызвать дополнительные проблемы, учитывая противостояние этой политической силы проекту», – полагает евродепутат.

Кроме того, в приостановке сертификации он видит политические аспекты.

«Задержка — это скрытый ответ на поддержку Россией Белоруссии в миграционном конфликте на границе с Польшей», – добавил Бек.

Как сообщал «ПолитНавигатор», немецкий регулятор потребовал от оператора проекта зарегистрироваться в качестве юрлица Германии, чтобы получить сертификацию.