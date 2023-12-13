В Бундестаге призвали брать пример с республиканцев США в вопросах помощи Украине

Германия всё больше становится на позиции «партии войны», превращаясь в крупнейшего в масштабах ЕС военного спонсора Украины.

Об этом в ходе пленарного заседания Бундестага заявил сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германии, наконец, нужна политика процветания в интересах граждан, от ненужных расходов нужно отказаться, и это включает в себя весь тематический комплекс Украины.

То, что я услышал, ошеломляет. 6 млрд. евро в год – это текущие гражданские деньги Украине. К 2027 году ещё 17 млрд. евро на поставки оружия, 5 млрд. евро на реконструкцию.

Даже то, что вы хотите обсудить сегодня в Совете Европы, включает себя вступление Украины в ЕС. Это будет стоить 130 млрд. евро. Это то, что рассчитал Институт немецкой экономики.

130 млрд. евро – и нам снова придётся это финансировать, конечно, в качестве главного финансиста. Эти расходы должны покрываться, прежде всего, из обычного бюджета. Вы видите, как эточрезвычайное положение по Украине, о котором вы уже объявили сегодня, должно быть запланировано на следующий год в будущем. И будущие возможные дефолты других стран, как вы говорили, также будут учтены.

Здесь видно, что мы всё больше становимся партией войны, мы не можем позволить этому продолжаться. Бросаться на шею Украине здесь как единственный плательщик и сторона войны, нести совместную ответственность за страдания в этом регионе», – заявил Хрупалла.