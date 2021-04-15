В бундестаге призвали Киев уважать «высокий уровень автономности Донбасса»

15.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

России, Германии, Франции и Украину придет вернуться к переговорам и достичь согласия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от фракции «Левые», член германо-российской парламентской группы Грегор Гизи, отвечая на вопрос, каким он видит решение конфликта в Донбассе.

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«В свете накаляющейся ситуации в Донбассе Германии, Франции, России и Украине всё равно придется вернуться к переговорам и достичь согласия друг с другом. На мой взгляд, территориальную целостность Украины необходимо сохранить, то есть Донбасс должен остаться в ее составе. Тем не менее Киев обязан принять и уважать высокий уровень автономности этой области. На мой взгляд, это единственный способ решить конфликт», – считает Гизи.

Отметим, что высокий уровень автономности, о котором говорит немецкий политик, прописан в минских соглашениях, от выполнения которых всячески уклоняется Киев.

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