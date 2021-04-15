Подпишись на рассылку
15.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Просмотров:

В бундестаге призвали Киев уважать «высокий уровень автономности Донбасса»

Новости Украины

России, Германии, Франции и Украину придет вернуться к переговорам и достичь согласия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от фракции «Левые», член германо-российской парламентской группы Грегор Гизи, отвечая на вопрос, каким он видит решение конфликта в Донбассе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В свете накаляющейся ситуации в Донбассе Германии, Франции, России и Украине всё равно придется вернуться к переговорам и достичь согласия друг с другом. На мой взгляд, территориальную целостность Украины необходимо сохранить, то есть Донбасс должен остаться в ее составе. Тем не менее Киев обязан принять и уважать высокий уровень автономности этой области. На мой взгляд, это единственный способ решить конфликт», – считает Гизи.

Отметим, что высокий уровень автономности, о котором говорит немецкий политик, прописан в минских соглашениях, от выполнения которых всячески уклоняется Киев.

Читайте также: Украина официально выходит из переговоров в Минске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть