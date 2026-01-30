В Бундестаге с треском провалился бунт «зеленых» против Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бундестаг ФРГ отказался поддержать заявление партии «Зеленых», которые предлагали пересмотреть трансатлантические отношения и уменьшить зависимость Германии от США.

Суть заявления объяснила с трибуны депутат Дебора Дюринг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Четыре года назад мы столкнулись с дилеммой зависимости от российского газа. Тогда правительство заявило, что извлекло урок из этой ошибки. Но мы видим, что ЕС хочет импортировать СПГ из США на 750 млрд евро. Мерц хочет, чтобы эта сделка была завершена как можно скорее. Хотя очевидно, что мы должны вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, а не становиться все более зависимыми», – сказала Дюринг.

Она жестко раскритиковала президента США Дональда Трампа за действия в Венесуэле и позицию по Гренладии.

В ответ коллега из правящей ХДС/ХСС Александр Радван обвинил «Зеленых» в продвижении глобалистской повестки и нежелании строить сильную Европу.

«Вы критикуете энергию и из России, и из США. Но как насчет наших собственных ресурсов в Европе? Вы против и этого. Когда речь идет о доступной энергии, вы делаете упор на климат. Это значит, что доступная энергия не является для вас приоритетом», – обвинял Радван.

А депутат от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре припомнил «зеленым» подрыв «Северных потоков».