В бунте мэра Черкасс заподозрили российский след

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, ставший в последние дни главным фигурантом громкого скандала после критики в адрес президента Владимира Зеленского за режим карантина, поменял свое мнение об ограничительных мерах всего за месяц.

Об этом в эфире интернет-канала InterVizor заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Золотарева, это свидетельствует о том, что Бондаренко был «переориентирован», например, своим прошлым партнером – экс-депутатом Верховной рады и бывшим мэром Черкасс Владимиром Олейником, эмигрировавшим в Москву после госпереворота.

«Никто иной, как мэр Черкасс еще чуть больше месяца назад говорил, что нечего тут церемониться, какая тут демократия, только за жесткий карантин. Но у меня только вопрос – кто и за какие коврижки заставил его изменить свое мнение? Поскольку я ценю у человека позицию: карантин – так карантин. А тут резкий разворот.

Да, и другие мэры, они намного ближе к избирателям, им осенью избираться, переизбираться. И в этой ситуации недовольство они чувствуют, что называется, собственной шкурой. Понятно, они ищут популярных решений.

Но такой разворот черкасского мэра – может быть, его бывший партнер Олейник, который в эмиграции сейчас в Москве, или кто-то другой, олигарх, у которого сегодня проблемы. У меня чисто такой политический детектив – человек разворачивает свою позицию на 180 градусов и откровенно начинает. Человек, который никогда не фрондировал центральной власти, вдруг начинает бросать ей вызов, выступая в качестве, знаете, раньше на мясокомбинатах был такой козел-провокатор, который барана отбивал», – заявил Золотарев.