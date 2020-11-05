В центре Киева «евробляхеры» подрались с полицаями

05.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Протесты владельцев «евроблях» в Киеве на Грушевского переросли в перепалку и массовую драку с полицией. передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщалось ранее, «евробляхеры» перекрыли движение по улице Грушевского с угрозами всеукраинской блокировкой автодорог, если их требования не будут выполнены, а именно: снижение таможенных пошлин на оформление и перерегистрацию автомобилей по украинскому законодательству.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Стычка произошла, когда полиция попыталась убрать одну из шин, которой протестующие перекрыли дорогу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Также на видео можно рассмотреть, как минимум, одного скрученного правоохранителями активиста и словесную перепалку сторон под зданием Верховной рады.

Тем не менее, в полиции факт драки отрицают.

«Никаких стычек там не было, а потрусить телефоном можно на любой локации города. Не было никакой драки, пострадавших нет, задержанных нет. Забрали шины только у них и все», – уверяют в пресс-службе Нацполиции Киева.

В то же время есть мнение, что в сохранении данного положения вещей с таможенными пошлинами заинтересован президент «УкрАВТО», экс-регионал Тариэл Васадзе.

«Ну, окей, «бляхеры» дикари и хамы. И многие голосовали за Зе. И часто выбрасывают окурки под ноги. Тогда получается им двойное спасибо. Пока мы, все красивые и умные, сосем лапу, эти делают дело.

Почему дело?

Потому что уже каждый знает, что тарифные схемы обогащают исключительно мафиозные группы типа Тариэла Васадзе», – написал в своём Telegram-канале главарь подшефной СБУ и запрещенной в РФ праворадикальной группировки С14 Евгений Карась.

«Тариэл, б…ь. Вы понимаете что когда ваш кум покупает авто для того, чтобы возить жену с одним ребенком, то две тысячи долларов с несчастного «Шевроле» пойдет в карман какому-то, с..ка, Тариэлу, б…ь?

Поэтому я торчу в пробках. Протест и организаторы мне не нравятся. Но цель благая. И лучше них я не делаю, так что уж как есть», – рассуждает нацист.

На данный момент поредевшие сторонники «евроблях» продолжают находиться под зданием ВРУ.