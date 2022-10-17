В центре Киева парализовано движения после утренних ударов
В центре украинской столицы перекрыто движение автомобильного транспорта.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеканал «Киев».
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Отмечается, что движение перекрыто от Крещатика до Цирка, что связано с нанесением Россией утром ударов по Киеву.
Советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что один из ударов был в районе железнодорожного вокзала и наносился по объекту критической инфраструктуры.
Геращенко утверждает, что попадание было «рядом с этим объектом».
Ранее сообщалось, что беспилотник поразил главный офис госкомпании «Укрэнерго», который находится на одной из примыкающих к вокзалу улиц.
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