Бортник: «Турция и Англия превращают Украину в мишень для РФ»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Великобритания и Турция фактически разжигают новую Крымскую войну с Россией, где Украине уготована роль разменной монеты.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Британия пытается вернуть свою геополитическую субъектность. По сути, Британия вместе с Турцией ведут новую Крымскую войну. Они пытаются через помощь Украине и вклинивание в Восточную Европу вернуться в геополитическую игру, таким образом, создавая проблемы для России. Турция пытается делать то же самое. С одной стороны, нам необходимо оборонятся, с другой – эта игра Турции и Великобритании делает из нас мишень для геополитических атак России», – сказал Бортник.

Кроме того, политолог отметил, что Украине пора идти на компромисс о невступлении в НАТО.

«Россия ведёт диалог с Западом о том, чтобы Украину не принимали в НАТО и не размещали вооружения на территории Украины. Может быть, этот диалог Россия могла бы вести с Украиной, на фоне того, что отношения с Западом ухудшаются, и, возможно, Запад выходит из Украины? Возможно, эти гарантии о невступлении в НАТО может дать Украина? Представьте себе, завтра Зеленский вышел и сказал: «Нас предают и делают из нас Чехословакию, мы стоим на пороге нового мюнхенского сговора между Россией и Западом, нас будут сливать, и разрывать на части. Мы не хотим такого сценария, поэтому мы исключаем себя из этой игры», – заключил Бортник.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что провоцируя конфликт с Россией, Британия рискует оказаться уничтоженной как государство.

Кроме того, в Киеве отметили, что Британия остаётся едва ли не единственной страной, которая продолжает активно поддерживать киевский режим, и поэтому может оказаться виноватой за все украинские проблемы.