Бортник: «Турция и Англия превращают Украину в мишень для РФ»

25.01.2022  18:55 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Турция, Украина
Новости Украины

Великобритания и Турция фактически разжигают новую Крымскую войну с Россией, где Украине уготована роль разменной монеты.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания и Турция фактически разжигают новую Крымскую войну с Россией, где Украине уготована роль...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Британия пытается вернуть свою геополитическую субъектность. По сути, Британия вместе с Турцией ведут новую Крымскую войну. Они пытаются через помощь Украине и вклинивание в Восточную Европу вернуться в геополитическую игру, таким образом, создавая проблемы для России.

Турция пытается делать то же самое. С одной стороны, нам необходимо оборонятся, с другой – эта игра Турции и Великобритании делает из нас мишень для геополитических атак России», – сказал Бортник.

Кроме того, политолог отметил, что Украине пора идти на компромисс о невступлении в НАТО.

«Россия ведёт диалог с Западом о том, чтобы Украину не принимали в НАТО и не размещали вооружения на территории Украины. Может быть, этот диалог Россия могла бы вести с Украиной, на фоне того, что отношения с Западом ухудшаются, и, возможно, Запад выходит из Украины?

Возможно, эти гарантии о невступлении в НАТО может дать Украина? Представьте себе, завтра Зеленский вышел и сказал: «Нас предают и делают из нас Чехословакию, мы стоим на пороге нового мюнхенского сговора между Россией и Западом, нас будут сливать, и разрывать на части. Мы не хотим такого сценария, поэтому мы исключаем себя из этой игры», – заключил Бортник.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что провоцируя конфликт с Россией, Британия рискует оказаться уничтоженной как государство.

Кроме того, в Киеве отметили, что Британия остаётся едва ли не единственной страной, которая продолжает активно поддерживать киевский режим, и поэтому может оказаться виноватой за все украинские проблемы.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть