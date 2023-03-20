В центре Кракова прошла акция украинцев под бандеровским флагом. Власти умылись

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В субботу на Рыночной площади Кракова прошла акция протеста украинцев, родственники которых находятся в российском плену. Её участники использовали бандеровские красно-чёрные флаги и флаги нацистского полка «Азов»*.

Ранее группа патриотических организаций Кракова потребовала от городских властей прекратить «оккупацию Рыночной площади иностранцами», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинцы собираются на политические акции на Рыночной площади Кракова, у памятника Адаму Мицкевичу, практически каждый день. В минувшую субботу, 18 марта, такая акция была посвящена украинским военным, взятым в плен в Мариуполе. Хотя польское государственное телевидение сообщило, что на неё собрались родственники пленных, таких там было всего двое.

Кроме привычных украинских и польских флагов, на акции был замечен красно-чёрный бандеровкий флаг с надписью OLENIVKA – это транскрипция латиницей украинизированного названия населённого пункта Еленовка в ДНР. Там находится колония для украинских пленных, которую ВСУ неоднократно обстреливали. Этот флаг был показан в эфире польского государственного телеканала TVP3, как и флаг нацистского полка «Азов»*, тоже использовавшийся участниками акции.

Как пишет польский патриотический портал Kresy, «в сюжете незаметно, чтобы бандеровская символика вызвала реакцию полиции». Издание напоминает, что в 2022 году глава МИД Польши Збигнев Рау принимал участие в мероприятии в Ивано-Франковске в здании, перед которым был поднят бандеровский флаг. Никакой другой реакции на очередную демонстрацию символики нацистских коллаборационистов в Польше пока нет.

Стоит отметить, что в январе 2023 года группа патриотических организаций из Кракова обратилась к городским властям с требованием «прекратить фактическую оккупацию Рыночной площади Кракова неприятными иностранцами».

«Два раза в день, во все дни недели, небольшая, но шумная группа украинцев устраивает там шумные политические демонстрации, используя звуковую систему и нарушая достойный, и в то же время рекреационно-туристический характер этого места», – было сказано в их заявлении.

Протестующие против пикетов украинцев на Рыночной площади отмечали, что участники манифестации используют польские флаги, и в то же время используют бандеровские лозунги. По мнению польских патриотов, это «имеет признаки унижения и оскорбления того, что свято для поляков».

Никакого ответа на своё письмо польские патриоты от мэрии Кракова не получили – если не считать им акцию украинцев под бандеровскими флагами.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Кракове активисты «Всепольской молодёжи» сорвали вручение польской литературной премии украинской писательнице Оксане Забужко, прославляющей бандеровцев.

*-террористическая организация, запрещённая в РФ