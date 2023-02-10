Визит министра обороны ФРГ в Польшу подлил масла в огонь конфликта Варшавы с Берлином

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Министра обороны ФРГ Бориса Писториуса приняли в Польше чрезвычайно холодно, а глава польского Минобороны Мариуш Блащак отказался от совместной пресс-конференции, чтобы не появляться перед телекамерами рядом с немецким коллегой.

Об этом пишут СМИ Германии, при этом влиятельное издание Die Welt и вовсе назвало обстановку в Польше «шизофренической», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча Мариуша Блащака с Борисом Писториусом, который в среду, 8 февраля, прибыл в Варшаву, состоялась за закрытыми дверями. Главной её темой, как сообщил Твиттер Минобороны Польши, было создание коалиции по поддержке Украины. Ранее сам Блащак говорил, что в первую речь идёт о поставках для ВСУ танков Leopard 2 немецкого производства.

Это подтвердил и Писториус на пресс-конференции после встречи. Министр обороны Германии всячески пытался подчеркнуть общность интересов Берлина и Варшавы в вопросах обороны и безопасности, отметив, что это его первый визит в страну НАТО через три недели после утверждения в должности. Однако польские журналисты, которых в зале было большинство, явно были настроены на скандал.

Писториуса сразу же спросили, как он прокомментирует слова Блащака о том, что польская сторона «немного разочарована» количеством «Леопардов», которые Берлин пообещал передать Киеву. Немецкий министр ответил:

«Я спокойно отношусь к претензиям по поводу того, что мы передаем только 14 «леопардов». У нас есть обязательства, вытекающие из защиты Альянса и защиты нашей собственной страны, которая также обслуживает Польшу и восточный фланг НАТО. Я понимаю, что Блащак желал бы большего, я бы также желал большего от других».

Отсутствие Блащака на встрече с журналистами Писториус объяснил обязанностями польского министра в парламенте.

«Каждый должен быть там, где он нужен. Я не боюсь сам предстать перед вами и рассказать о том, что мы обсуждали. Разговор был ясным и честным, как раз том, о чём идет речь в эти времена», – пояснил он.

Министр обороны Германии прибыл в Польшу прямо из Киева, где находится со вторника. Его фото в Министерстве обороны Украины, где Писториус выступал под сине-жёлтым и красно-чёрным (бандеровским) флагом, вызвало скандальную реакцию в Польше. Однако реакция немецких СМИ на приём главы Минобороны ФРГ в Варшаве была куда более жёсткой.

Влиятельное издание Die Welt написало, что в Польше циркулируют теории заговора: мол, Германия вовсе не хочет победы Украины, а вместо этого делает упор на возобновление хороших отношений с Россией. Эту атмосферу подогревают польские политики и государственные СМИ.

«Во всём этом видна шизофрения, потому что в то же время многие поляки одобряют поставки немецкого оружия, а польские политики хвалят решение о поставках «леопардов» и координацию поставок вооружений Киеву. Для Писториуса это означает, что многие вещи в польской столице не так ужасны, как их малюют. Однако польские политики больше не участвуют в публичных встречах с немцами. В стране идёт предвыборная кампания. Никто не хочет терять голоса, появившись с представителем правительства, на которое многие избиратели смотрят с подозрением», – пишет варшавский корреспондент Die Welt Филипп Фриц.

В свою очередь, берлинское издание Die Tageszeitung отмечает, что польская сторона отказалась от совместной пресс-конференции несмотря на то, что в Варшаве уже развернуты две из трёх обещанных немецких батарей Patriot вместе с несколькими сотнями солдат бундесвера – для защиты восточного фланга НАТО на польско-украинской границе.

Издание отмечает, что при этом лидер правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослав Качинький всё настойчивее требует от Германии репарации и компенсации за Вторую мировую войну.

Портал немецкого общественного телевидения ZDF обратил внимание на отсутствие совместной пресс-конференции Блащака и Писториуса после их встречи в Варшаве.

«Это год предвыборной кампании, Берлин регулярно критикуют в Варшаве за то, что он недостаточно помогает Украине. Польским политикам было явно не до приятных снимков плечом к плечу с министром обороны Германии», – оценивает ZDF.

Как сообщал «ПолитНавигатор», немецкий журнал обвинил Польшу в зверствах и развязывании Второй мировой войны.