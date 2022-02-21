В центре Луганска прогремел мощный взрыв
У здания Представительства ЛНР в СЦК взорвался автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В центре Луганска неизвестные совершили теракт – взорвали автомобиль у здания Представительства ЛНР в СЦКК. Взрыв был такой силы, что обломки машины разнесло на десятки метров, в округе – выбитые стёкла.
По сообщениям местных СМИ, пострадал руководитель ведомства и водитель. Их состояние пока неизвестно.
Детали произошедшего уточняются.
Напомним, за последние дни в Донецке и Луганске прошла череда терактов – украинские диверсанты, активизировавшиеся в связи с обострением на фронте, устраивают взрывы в центре крупных городов.
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