В центре Луганска прогремел мощный взрыв

21.02.2022  21:36 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, терроризм, Украина
Новости Украины

У здания Представительства ЛНР в СЦК взорвался автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У здания Представительства ЛНР в СЦК взорвался автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства,...

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В центре Луганска неизвестные совершили теракт – взорвали автомобиль у здания Представительства ЛНР в СЦКК. Взрыв был такой силы, что обломки машины разнесло на десятки метров, в округе – выбитые стёкла.

По сообщениям местных СМИ, пострадал руководитель ведомства и водитель. Их состояние пока неизвестно.

Детали произошедшего уточняются.

Напомним, за последние дни в Донецке и Луганске прошла череда терактов – украинские диверсанты, активизировавшиеся в связи с обострением на фронте, устраивают взрывы в центре крупных городов.

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