В центре Луганска прогремел мощный взрыв

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Новости Украины

У здания Представительства ЛНР в СЦК взорвался автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В центре Луганска неизвестные совершили теракт – взорвали автомобиль у здания Представительства ЛНР в СЦКК. Взрыв был такой силы, что обломки машины разнесло на десятки метров, в округе – выбитые стёкла.

По сообщениям местных СМИ, пострадал руководитель ведомства и водитель. Их состояние пока неизвестно.

Детали произошедшего уточняются.

Напомним, за последние дни в Донецке и Луганске прошла череда терактов – украинские диверсанты, активизировавшиеся в связи с обострением на фронте, устраивают взрывы в центре крупных городов.