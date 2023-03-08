В центре Тбилиси полиция пошла на разгон саакашистов под флагом Украины

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Прозападная оппозиция устроила беспорядки в центре Тбилиси после того, как парламент принял в первом чтении закон об иноагентах, угрожающий урезать вольности партиям и организациям, получающим финансирование, прежде всего, из США и ЕС.

Толпа, развернувшая помимо грузинского флага, полотнища Украины и ЕС, пыталась прорвать ограждения у парламента, забрасывала камнями полицию, а также выкрикивала в громкоговорители матерные оскорбления президента России (саакашисты настаивают, что новый закон «выгоден Путину»). Силовикам пришлось оттеснить дебоширов от площади перед парламентом, задействовав светошумовые гранаты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что правительство Грузии отказалось вводить санкции против России и открывать «второй фронт» в поддержку Украины, за что подверглись резкой критике как со стороны Киева, так и западных посольств.

Грузинский политолог Шота Апхаидзе считает, что звучащие от американских властей предостережения об ответственности официального Тбилиси за силовые действия против участников беспорядков говорят о том, что Запад «дал зеленый свет новому Майдану».

«Сейчас очень важно, какую позицию займут силовики. От них многое зависит», – сказал Апхаидзе «ПолитНавигатору».

Эксперт прогнозирует, что оппозиция продолжит раскачку массовых акций с целью госпереворота.