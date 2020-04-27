В Чехии состряпали грубую антироссийкую дезинформацию

27.04.2020, Москва, Максим Карпенко

В Чехии раздувается истерия, связанная со сносом в начале апреля в Праге памятника освободившему город от гитлеровцев маршалу Коневу в Праге.

Одно из влиятельных местных СМИ, «Респект», обнародовало информацию о том, что староста района Прага 6 Ондржей Коларж, принявший решение о демонтаже, а также глава района Ржепорые Павел Навозный и мэр Праги Зденек Гржиб взяты под охрану полиции из-за угрозы жизни.

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Чешское агентство пишет, что жизням политиков угрожает некий неназванный российский гражданин, а также активизировавшаяся «группа офицеров-разведчиков» из России.

«Все трое давно критикуют авторитарные режимы в России и Китае. Что касается Коларжа, то это не мера предосторожности. Согласно источникам «Респекта», в Прагу прибыл российский гражданин, который может представлять опасность для Коларжа. Кроме того, чуть ранее было зафиксировано передвижение группы офицеров-разведчиков из России в Европу», – говорится в статье, где также рассказывается об угрозах, которые поступают в адрес Коларжа после демонтажа памятника.

В России информацию чешских СМИ назвали бредом и попыткой пражских политиков набить себе цену.

«Это грубо состряпанная дезинформация. Чехии мало того, что она нанесла государственное оскорбление России, снеся памятник маршалу, под руководством которого освобождалась Прага. Теперь они хотят еще и свое внутреннее дерьмо выплеснуть на вентилятор, чтобы изобразить, что Россия якобы послала каких-то ликвидаторов.

Разумеется, это бред и низкосортная антироссийская выходка, которая даже не нуждается в комментариях, потому что от нее так дурно пахнет, что любой человек способен различить, что это провокация и дезинформация», – заявил в комментарии «ПолитНавигатору» российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В соцсетях уже появились предположения, что пражские политики могут стать «сакральными жертвами» западных спецслужб, чтобы использовать этот фактор для усиления международного давления на Россию. Коротченко отказался комментировать эту информацию, сравнив историю с плохим американским боевиком.

«Они – жертвы своей собственной исторической беспамятности и просто человеческой и политической подлости. Они – жертвы своей подлости. А комментировать по поводу сакральных жертв даже не хочу, потому что это все дурно пахнет. Это все в жанре боевиков 50-х годов прошлого столетия», – резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу обратился к властям Чехии с призывом передать России памятник маршалу Ивану Коневу. Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по факту сноса памятника.

Российские эксперты заявляли «ПолитНавигатору», что если в Чехии на государственном уровне осуществляются акты вандализма в отношении памятников героям-освободителям от гитлеровской Германии, Россия готова за свой счет забрать на свою территорию демонтированный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу. В будущем российское правосудие должно распространить и за пределы границ РФ практику уголовного преследования за глумление над монументами Красной армии.