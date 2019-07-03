В Черное море вошла еще одна группировка кораблей НАТО

03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во вторник вторая постоянная морская группа НАТО (SNMG2) прибыла в Черное море, чтобы провести патрулирование для усиления взаимодействия с союзниками и наращивания сотрудничества с партнерами по НАТО.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте командования НАТО.

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Так, SNMG2 возглавляет коммодор Хосе Курц из Королевского военно-морского флота Канады с флагмана группы, фрегата Королевского военно-морского флота Канады HMCS “Торонто”. В группу также входят турецкий фрегат TCG Turgutreis и британский фрегат HMS “Дункан”, который зашел в Черное море вместе с “Торонто”.

“Патрулирование Черного моря — это отличный способ собрать группу и объединиться под новым руководством. Это отличная возможность для наших моряков отточить свое мастерство, потренироваться в совместной работе и укрепить прочные связи НАТО, которые связывают наши союзные и партнерские страны”, — сказал командующий Курц.

Во время патрулирования группы в Черном море морская группа планирует провести визит в Украину — партнер НАТО, и принять участие в учениях “Sea Breeze”, организованных совместно США и Украиной.

“Хотя Украина не является членом НАТО, она является ценным партнером НАТО, вносит свой вклад в операции НАТО и регулярно проводит совместные демонстрации твердой приверженности международной безопасности. После завершения „Sea Breeze“, группа отправится в Болгарию для участия в учениях „Breeze“ перед тем, как покинуть Черное море”, — говорится в заявлении.

Как сообщал ПолитНавигатор, корабли НАТО в Черном море проводят военно-морские учения Sea Breeze-2019. Маневры стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В этом году в учениях, по данным пресс-службы посольства Украины в США, принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран, в том числе Соединенных Штатов, Великобритании и Украины. Ведущую роль в подготовке учений, в частности в выработке сценария их проведения, играют США. Планируется, что учения продлятся до 12 июля.