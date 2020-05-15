15.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политические репрессии, Религия, США, Церковь, Черногория
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В Черногории американцы гнут свою линию


Власти Черногории мстят православному населению страны за массовые протесты против закона о свободе вероисповедания, который допускает конфискацию храмов и монастырей.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян, комментируя недавние аресты епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и группы священников.

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«Власти Черногории могли решить, что карантин – отличный повод разобраться с православными за те события, которые были зимой. И никто ведь не придерется, потому что формально коронавирус есть», – отметил эксперт.

Он допускает, что «схему с коронавирусом» могли подсказать своим черногорским вассалам США.

«Даже несмотря на нынешнее сложное время, американцы все равно гнут свою линию. Конечно, то, что происходило в Черногории зимой, вызывало неудовольствие со стороны Вашингтона. Я вполне допускаю, что кураторы этого направления могли подсказать схему», – сказал Гаспарян.

12 мая полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семь священников за нарушение приказа о запрете собраний. В этот день верующие отмечают праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. Обычно на богомолье в монастырь Острог сбирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией подъезды к монастырю заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче.

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