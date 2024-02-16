В Черногории инициируют уголовное дело против спикера парламента страны за сербский флаг

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Четыре черногорские оппозиционные партии подали заявление в Специальную государственную прокуратуру против председателя Скупщины Черногории и лидера партии «Новая сербская демократия» Андрии Мандича.

Местных свидомых патриотов возмутил сербский триколор, стоящий в кабинете спикера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заявление на возбуждение уголовного дела было подано парламентскими фракциями националистической Демократической партии социалистов, ее вечным союзником – Социал-демократической партией Черногории, а также партиями национальных меньшинств – Хорватской гражданской инициативой и Демократическим союзом албанцев.

Заявители считают, что «Мандич совершил уголовное преступление, связанное со злоупотреблением служебным положением».

По словам главы фракции ДПС Андрии Николича, Мандич вопреки закону вывесил в своем кабинете флаг Сербии, не являясь официальным представителем этой страны, что, по его мнению, унизило Скупщину Черногории.

На пресс-конференции в столичной Подгорице он заявил, что спикер совершил дискриминационный жест, выставив флаг, который является флагом нации, в то время, как председатель парламента Черногории обязан быть президентом всех граждан. При этом Андрия Мандич является единственным сербом в руководстве Черногории.

«Откуда столько ненависти к триколору, ведь это был флаг королевства и княжества Черногория? На фотографиях склепа короля Николы (последнего короля Черногории – ред.) и членов его семьи в Сан-Ремо видно, что гробницы были завернуты в триколор. Нужно проявить больше понимания к различным взглядам», – отвечал ранее на выпад шовинистов сам Андрия Мандич.

Спикер сербского парламента отметил, что «бросание камней» в тех, кто чтит традиционные символы Черногории, не делает чести тем, кто поступает подобным образом.

Исторический флаг Черногории – осколка Сербского мира, был идентичен сербскому триколору. Причем эта схожесть сохранилась и тогда, когда Сербия и Черногория стали разными республиками СФРЮ, а коммунистическое руководство педалировало существование отдельной черногорской нации по украинскому образцу.

После распада социалистической Югославии в образовавшейся на ее месте Союзной Югославии Черногория также имела флаг в виде триколора, только синяя полоса на нем была заменена лазоревой. И только за два года до ее инспирированного Западом отсоединения от Сербии вставший на путь сепаратизма режим Мило Джукановича принял нынешний красный флаг, отдаленно напоминающий флаг княжества Черногория, но более похожий на флаг коллаборационистского марионеточного режима Секулы Дрлевича, действовавшего на черногорской территории в годы Второй мировой войны.