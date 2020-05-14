В Черногории начались столкновения православных с полицией – в ход пошли газ и гранаты

14.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Протестуя против ареста епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и православных священников, православные жители Беране и Андриевицы перекрыли автотрассу, но были разогнаны полицией.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня утром возмущенные арестом епископа и священников из-за службы в честь почитаемого православными сербами Черногории святого Василия Острожского верующие перекрыли трассу «Беране – Андриевица – Плав» в районе здания бывшей фабрики «Соко Штарк». Однако к 14:00 к этому месту прибыли подразделения полиции, которые, применив слезоточивый газ, разогнали протестующих, трое из них были арестованы. К полицейскому участку, куда доставили задержанных, подтянулись их соратники требуя освободить православных активистов, по словам очевидцев колонна автомобилей группы поддержки растянулась на километр.

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В срочном порядке созван Епископский Совет Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, который потребовал немедленного освобождения владыки Иоанникия и семерых священников, арестованных по требованию Прокуратуры на 72 часа.

«Духовенство по договоренности с митрополитом Амфилохием и епископом Иоанникием решило, что из-за карантинных ограничений будет проведен только молебен в храме без крестного хода, между тем из-за народа, который в большом количестве собрался возле храма и на улице, дело спонтанно перешло к традиционному ходу, которому – ни перед Богом, ни перед людьми – не было альтернативы, – говорится в обращении Епископского Совета. – Действия государственных органов ставят под угрозу права Церкви, так что она не виновник, а жертва.

Правам Церкви угрожают не приказы и меры здравоохранения, которые Церковь, безусловно, уважает, а их избирательное применение…. Епископский Совет ….предупреждает и призывает всех политических лидеров воздерживаться от любых партийных и политических злоупотреблений Церкви».

Услышав призыв церкви один из лидеров оппозиционного Демократического фронта и глава партии Новая сербская демократия Андрия Мандич заявил, в черногорской Скупщине, что вместе с соратниками они планировали призвать своих сторонников к активным действиям против властей и призвать весь православный мир к бойкоту Черногории, но после обращения Епископского Совета решили пока отказаться от подобных действий. При этом стало известно, что против самого Мандича, а также его соратников по Демократическому Фронту были возбуждены уголовные дела по подозрению, что они призывали верующих принять участие в праздничных церковных службах.

Также, как стало известно, апелляции юристов СПЦ по поводу ареста и помещения под стражу епископа и священников были отклонены, и они остаются за решеткой.

К вечеру ситуация накалилась до предела, и в Никшиче, Беране, Плевле верующие все же вышли на улицы, требуя освободить священников. И местами это вылилось в локальные потасовки с полицией, в ходе которых правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты, в результате чего есть пострадавшие, в том числе и несовершеннолетние. В ответ православные скандируют в отношении полицейских «Усташи!» и размахивают сербскими триколорами.