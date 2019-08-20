В Черногории – новые гонения на Сербскую Православную Церковь

20.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Черногории, отделившейся несколько лет назад от Сербии, произошел очередной инцидент, который можно трактовать еще одно звено в кампании по притеснению Сербской Православной Церкви, поощряемой правящим режимом.

Группа албанцев угрожала монахиням относящегося к Сербской Православной Церкви монастыря Бешка на Скадарском озере. Древняя святыня находится на уединенном острове, всего в обители живет 16 монахинь и послушниц. Женщины своими силами стараются восстановить две средневековые церкви.

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Об инциденте рассказала агентству «Танюг» одна из монахинь, Варвара.

По ее словам, в прошлую среду десять мужчин, несколько женщин и детей вошли в монастырский комплекс, требуя позволить провести им съемку уникального комплекса на профессиональную камеру.

Когда монахини указали, что на это необходимо благословение митрополии, их со смехом прервали.

«Разве это не католический монастырь?» – цитирует Blic одного из непрошеных гостей.

Далее группа албанцев потребовали вызвать живущую в монастыре монашку, известную тем, что говорит по-албански (ранее она жила в Албании, но сама является сербкой).

По словам Варвары, в монастыре рассчитывали, что после прихода монахини напряженность утихнет, когда она заговорит с визитерами по-албански, однако в какой-то момент она услышала крики албанцев.

«Мы изгоним вас отсюда. Это наше, как наше и Косово!» – кричали албанцы.

«Они также сказали нам, что готовы потратить большие деньги, чтобы выгнать нас из монастыря, и утверждают, что это якобы ранее была мечеть Вакуфа, и что она принадлежала им», – рассказала монахиня.

Варвара также сказала, что непрошеные гости угрожали новой встречей, поэтому монахини боятся нападения за пределами монастыря.

Представители Церкви подали заявление в полицию, однако личности угрожавших албанцев не установлены.

Варвара напомнила, что это уже не первый случай агрессии – в прошлом году два албанца напали на экскаватор, который работал на восстановлении монастыря.

Инцидент прокомментировала оппозиционная политическая коалиция в Черногории «Демократический фронт».

Депутат парламента Черногории Йован Вукурович полагает, что происшествие связано с проектом «Великая Албания», авторы которого претендуют не только на земли Сербии, но и других соседних государств.

При этом власти Черногории предпочитают закрывать глаза «на открытые провокации и угрозы», констатировал парламентарий.

«Такое поведение правящего режима поощряет экстремистов из албанской и боснийской партий,… у нас есть нападение на митрополита Амфилохия недалеко от Улциня, террористы ОАК (Освободительной армии Косово) в Тузи, политики из ложного государства Косово объявляют части Черногории «Албанскими Альпами», а лидеры террористов являются почетными гражданами некоторых местных муниципалитетов», – сказал Вукурович.

По его мнению, президент Черногории Мило Джуканович предпочитает заигрывать с «албанскими и боснийскими кругами», которые, в свою очередь, «широко используют слабости режима».

При этом правящий режим Черногории осуществляет репрессии сербов, как это произошло на днях, когда силовики возбудили уголовное дело за проведение патриотического сербского фестиваля.

По словам Вукуровича, православные в Черногории готовы защищать свои символы и святыни.