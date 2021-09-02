В Черногории платит по 100 евро за участие в беспорядках против интронизации митрополита СПЦ

02.09.2021 14:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Портал города Бар выложил видео интервью с молодым цыганом, который рассказал, что националистическая «Демократическая партия социалистов» (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича платит случайным людям за участие в беспорядках.

Молодому человеку, по его словам, заплатили 100 евро за то, чтобы 5 сентября он присоединился в Цетине к националистам, выступающим против интронизации митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Иоанникия.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», молодой цыган признался снимавшему ему, что получил от активистов «Демократической партии социалистов» сто евро за участие в готовящихся националистических протестах против интронизации в Цетине.

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«Мы должны бороться… если мы победим, то победим, – говорит парень. – Хотя их [сербов] семь миллионов, а нас (черногорцев – ред.) может быть пять тысяч….».

Цыган утверждает, что «некий господин желает видеть как можно больше людей перед камерами и репортерами». Он также сказал, что недавно был в Никшиче по аналогичному случаю. И заявил, что ДПС платит 100 евро за поездку в Цетине.

Напомним, что черногорские националистические и прозападные организации требуют отменить интронизацию митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия в древней государственной и духовной столице Черногории – Цетине. Чтобы избежать провокаций со стороны радикалов, Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви решила провести церемонию в стенах монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, отказавшись от всенародного собора мирян возле монастыря.