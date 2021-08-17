Советник президента Черногории призвал полицию препятствовать интронизации митрополита СПЦ

17.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Экс- директор Управления полиции Черногории и советник президента страны Мило Джукановича – Веселин Вельович, призвал полицию и граждан противостоять интронизации митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Иоанникия.

Об этом Вельович написал в статье для еженедельника Pobjeda, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В авторском тексте, опубликованном в минувшее воскресенье, прежний глава полиции, член националистической «Демократической партии социалистов» и советник черногорского диктатора Мило Джукановича – Веселин Вельович, написал, что «священный долг и обязанность каждого члена сектора безопасности – отклонить любой неконституционный и незаконный приказ». Под этой формулировкой националист подразумевает охрану готовящийся в исторической и духовной столице Черногории – Цетине, интронизации митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия, которую грозят сорвать националисты. Вельович и сам присоединяется к националистическому хору, призывая цетинцев, разделяющих идеи свидомого черногорства, выйти на протест.

«Обязанность всех жителей Цетине и других черногорцев в первых числах сентября быть вместе, – написал бывший главный полицейский страны.- Право на мирные и достойные собрания гарантируется Конституцией и законами. Текущая ситуация требует более широкой социальной реакции. Какими мы проявим себя сегодня, такими и будем в грядущие века. Увидимся в Цетине!».

Провокационный текст советника президента Черногории вызвал серьезную отповедь со стороны премьер-министра страны Здравко Кривокапича:

«Свобода слова и свобода публичных собраний гарантируются Конституцией Черногории, но Веселин Вельович не пользуется свободами, а злоупотребляет ими. Под видом свободы слова он открыто вмешивается в работу полиции и ее конституционную юрисдикцию. Призыв к, как он сказал, священному долгу и обязанности каждого члена сектора безопасности отвергать все неконституционные и незаконные приказы нынешних разгневанных лиц, которые могут злоупотреблять учреждениями и их положением, является не чем иным, как призывом подорвать конституционный порядок.

Вельович не является обычным гражданином Черногории, он советник президента государства, поэтому можно понять, что президент Черногории через своего советника приглашает граждан к межнациональным конфликтам. Такое поведение недопустимо, наказуемо в соответствии с нашим законодательством, а молчание президента Мило Джукановича постыдно и опасно. Ситуация, когда Джуканович выходит из каждого скандала с чистыми руками, потому что другие пачкают их за него, ушло в прошлое. Нет никого и ничего, за кем или чем он мог бы спрятаться, даже от уголовной ответственности», – прокомментировал статью националиста глава правительства Черногории.

Сегодня же Вельович был вызван в Высшую государственную прокуратуру и допрошен старшим прокурором Майей Йованович.