В Черногории прошел очередной гей-парад, а православные молились за сохранение семьи

10.10.2022  11:19 (Мск), Подгорица  
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, ЛГБТ, Религия, Черногория


В столице Черногории Подгорице 8 октября прошёл десятый гей-парад, а накануне Черногорско-приморская митрополия Сербской православной церкви провела массовый молебен за святыню брака и сохранение семьи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гей-парад был завершающим мероприятием «Недели гордости», которая началась в Подгорице ещё в понедельник, 3 октября, и состояла из различных пропагандистских ЛГБТ-акций.

В столице Черногории Подгорице 8 октября прошёл десятый гей-парад, а накануне Черногорско-приморская митрополия Сербской...

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А в субботу, 8 октября, несколько сотен участников собрались на площади Независимости, где провели митинг, после которого состоялся гей-парад по центру города.

Все центральные улицы Подгорицы были перекрыты ещё с утра, однако полиции было немного, поскольку контрмероприятий никто не планировал.

Гей-парад получил полную поддержку всех ветвей власти Черногории.

Накануне здание Скупщины (парламента) страны было подсвечено прожекторами в радужных цветах, на мероприятии присутствовали депутаты парламента от правящей коалиции, советник президента Черногории Мило Джукановича и три министра, а премьер страны в техническом статусе Дритан Абазович направил участникам гей-парад приветственное письмо.

В свою очередь, ряд депутатов от оппозиции, в том числе экс-премьер Здравко Кривокапич, присутствовали 7 октября на молебне за святыню брака и сохранение семьи, который провела Черногорско-приморская митрополия Сербской православной церкви.

Возле храма Христового Воскресения в Подгорице, где проходил молебен, собралось больше людей, чем на гей-парад на следующий день.

В первых рядах молились представители местного отделения байкерского клуба «Ночные волки».

Как сообщал «ПолитНавигатор», власти Сербии запретили въезд восьми лицам, которые во время проведения ЛГБТ-акции «Европрайд-2022» в Белграде своим поведением оскорбили общественную мораль.

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