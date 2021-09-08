В Черногории власть Джукановича подошла к концу – Бондаренко

08.09.2021 12:38 (Мск), Москва, Олег Крацов

Президент Черногории Мило Джуканович пытается удержаться у власти, организовывая провокации против Сербской православной церкви.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

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Он напоминает, что в старой столице Черногории Цетинье состоялась интронизация черногорско-приморского митрополита Иоанникия, которого вместе с патриархом Сербским Порфирием пришлось доставлять на вертолете в сопровождении группы спецназа, поскольку путь священникам преградили радикалы-националисты, также атаковавшие полицию.

«Это связано с масштабными провокациями, заранее спланированными и подготовленными партией пока еще действующего президента страны Мило Джукановича – настоящего политического долгожителя и последнего диктатора Европы», – пишет Бондаренко.

Политолог также указывает, что Джуканович ранее фактически объявил войну СПЦ, что было негативно воспринято религиозными черногорцами и обернулось поражением партии лидера страны на выборах, а также формированием первого оппозиционного президенту правительства.

Мило Джуканович.

По словам автора, Джуканович пытался заставить СПЦ отказаться от проведения интронизации в культовом и исторически важном месте – Цетинском монастыре.

«Для этого в маленькое Цетинье, все население которого составляет менее 14 тыс. человек, были стянуты футбольные хулиганы и околокриминальные личности со всей Черногории с одной-единственной целью – сорвать интронизацию нового черногорского митрополита. Накануне мероприятия ими были заблокированы все дороги, ведущие к монастырю, сооружены баррикады и подожжены автомобильные покрышки. В начавшихся столкновениях серьезно пострадали несколько полицейских», – отмечает эксперт.

При этом, продолжает он, премьер-министр Здравко Кривокапич уже был готов перенести обряд интронизации в Подгорицу, нарушив многовековую традицию, но на спецоперации настоял вице-премьер Дритан Абазович, курирующий силовиков.

После Абазович заявил, что Демократическая партия социалистов Джукановича «из фактора стабильности превратилась в организованную криминальную группировку», а успешно проведенная интронизация «похоронила криминальные намерения Джукановича».

Эксперт убежден, что на на фоне таких заявлений можно сделать вывод о том, что власть Джукановича «переживает свои последние дни».

«Формально его нынешняя каденция заканчивается в 2022 году. Очевидно, поэтому он крайне заинтересован в провокациях – как это было в июле при голосовании в парламенте за резолюцию по Сребренице, обвиняющей в военных событиях 1995 года исключительно сербов. Тогда ему чуть было не удалось вернуть свое парламентское большинство. Но историю нельзя повернуть назад – когда время пришло, лучше уйти по-хорошему. В ином случае, как это часто бывало на Балканах, от одной искры может возгореться пламя новых войн и трагедий», – резюмирует Бондаренко.