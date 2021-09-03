В черногорском Цетине устроили провокацию в сербской святыне

03.09.2021 08:19 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Группа националистических активисток и операторы государственного телеканала Черногории RTCG ворвались в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине во время вечерней службы и стали вести видеосъемку.

После того, как полиция выгнала провокаторов, те заявили, что сербские монахи пускают в обитель только близких к ним граждан Черногории.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне возле Цетинского монастыря, где 5 сентября должна пройти интронизация митрополита Черногорского и Приморского СПЦ, прошла акция неких общественниц именующих себя «Богоугодницы» – «Нет Евангелию ненависти!». На деле провокаторши примкнули к протестам местных националистов и прозападных либералов, выступающих против интронизации сербского митрополита в почитаемой в сербском православии обители.

После того, как участники акции выстроились возле стен монастыря, они направились в саму обитель. При этом в том же месте «совершенно случайно» оказалась съемочная группа (по версии самих журналистов снимавшая документальный фильм и неожиданно ставшая очевидцем акции) государственного телеканала RTCG, обслуживающего интересы бессменного президента Мило Джукановича, которая начала фиксировать все происходящее.

Попав на территорию монастыря активистки ворвались в храм, где шла вечерняя служба, и начали снимать уже в нем, хотя согласно монастырским правилам вести съемку без благословения настоятеля внутри православных храмов запрещено. После того, как женщинам было указано на это сербскими монахами, они отказались повиноваться, после чего братии пришлось обратиться к полиции, которая выставила «Богоугодниц» из монастыря. После чего те сделали заявление о том, что «узурпировавшая черногорский монастырь Сербская православная церковь» пускает туда только избранных.

«Все жители Цетине очень хорошо знают, что вход в монастырь абсолютно свободен, – выступила с обращением после произошедшего Черногорско-Приморская митрополия СПЦ. – Неверно, что кому-либо запрещен вход в монастырь, независимо от того, хочет ли он помолиться перед мощами святого Петра или посетить монастырь как значительный исторический и культурный центр. Но накануне горожане, которые организовали протест и перформанс в городе, пожелали, чтобы посещение монастыря стало частью их перформанса, записывая свое пребывание в монастыре во время вечернего богослужения».

В митрополии объяснили, что «по уважительным и понятным причинам, как и во многих других посещаемых местах», съемка в монастыре без предварительного согласования с митрополитом запрещена. При этом в обители в двух местах размещены таблички, предупреждающие о запрете произвольной съемки.

«Собравшиеся сегодня горожане организованно приехали в монастырь и очень грубо настаивали на съемке их пребывания в монастыре, хотя у них не было согласия митрополита. Горожанам было разрешено войти в монастырь, но было запрещено снимать без благословения. Несколько человек из этой группы вошли в церковь, и никто не препятствовал им это сделать, хотя они ранее вышли перед монастырем с плакатами и с намерениями, которое нельзя интерпретировать иначе, как умышленную провокацию.

Позже мы узнали, что в это же время (смотрите, какое совпадение!) некоторые из сотрудников RTCG якобы выполняли журналистское задание перед монастырем, и что им было запрещено записывать материал для документального фильма. Автор этого якобы документального фильма, а мы предполагаем лишь еще одну антицерковную и шовинистическую пропагандистскую работу, которые мы привыкли видеть от нее в последние годы, хорошо осведомлена о процедуре разрешения съемок в монастыре.

Как редактор документальных программ RTCG, она неоднократно подавала заявки на съемки (не для этих пропагандистских шоу), которые были должным образом одобрены. Нетрудно сделать вывод, что это событие – всего лишь часть кампании по оказанию давления на Митрополию перед предстоящей интронизацией новоизбранного митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия и создания угрозы человеческим и религиозным правам верующих Митрополии», – говорится в обращении СПЦ.