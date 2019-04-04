В Черном море корабли НАТО окажутся на дне – российский генерал

04.04.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Провокации и нарушение границ со стороны НАТо в Черноморском бассейне теоретически возможны, но вряд ли руководство альянса пойдет на это, понимая серьезность последствий.

Об этом “Московскому комсомольцу” заявил председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой, отвечая на вопрос, как будут действовать ВМФ России в ответ на угрозы НАТО увеличить число своих кораблей в Черном море.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, такое развитие событий несет опасность лишь для возможности будущего политического диалога между странами НАТО, Украиной и Россией. Также эксперт добавил, что в альянсе никак не поймут, что попытки принудить Россию к разговору, используя военное давления, не принесут плодов.

“Кроме того, они подставляют под удар свои ВМС, поскольку в случае каких-либо серьезных провокаций, натовские корабли окажутся на дне. Напомню, что все они находятся под прицелом ракет, развернутых в Крыму. Подчеркиваю, военное присутствие НАТО в Черном море обусловлено попыткой политического давления на Россию. Провокации, нарушение границ теоретически возможны, но вряд ли руководство НАТО пойдет на это, понимая последствия”, – полагает генерал.

Он напомнил, что в черноморских водах корабли НАТО имеют право находится лишь 21 день, а на этих судах должно отсутствовать тяжелое вооружение, а кроме того существует ограничение по масштабам иностранных флотов.

Не прибрежные страны могут отправить в Черное море флот, который не превышает 2/3 мощи сильнейшего государства, то есть России. Их общий тоннаж не должен превышать 30 тонн. Более того, чтобы войти в Черное море тем же американцам нужно запросить разрешение у Турции на проход через Босфор. И не факт, что Турция их пропустит. Потому, что Турции не нужно обострение в Черном море, они дорожат сложившимся там балансом и не хотят его нарушать.

Что же касается действий нашего ВМФ, то они будут адекватны складывающейся ситуации. Как правило, фрегаты Черноморского флота берут на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО и держат под постоянным контролем”, – отметил Липовой.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на днях постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс планирует принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в Черном море.