В Черном море появилась группировка НАТО, способная прикрыть поход на Керчь

22.02.2019, Москва, Михаил Рябов

В Черном море под легендой проведения учений сформирована группировка кораблей нескольких стран НАТО, которая теоретически может быть задействована для прикрытия новой украинской провокации возле Керченского пролива.

Об этом пишет российская «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Корабли альянса то ли ищут в акватории мины, то ли готовятся прикрыть очередной украинский «керченский прорыв», – констатирует издание, отмечая, что в учениях принимают участие флагманский немецкий корабль FGS Werra, минные тральщики Турции (Akзakoca), Румынии (Lupu Dinescu) и Болгарии (Tsibar). Также в Черное море вошел ракетный эсминец США USS Donald Cook с «Томагавками» на борту.

Флагманский немецкий корабль FGS Werra

Теоретически альянс может постоянно держать Россию в напряжении, усилив группировку на Черном море, однако это потребует затрат, говорит представитель Общероссийского профсоюза военнослужащих капитан 1 ранга Олег Шведков

«Группировка кораблей НАТО может действовать у границ России на постоянной основе путем ротации кораблей, чтобы не нарушать Конвенцию Монтрё», – напомнил он.

В целом, отмечает издание, Украина в 2019 году может провести рекордное число маневров совместно с НАТО – об этом свидетельствует внесенный в Верховную Раду проект допуска иностранных войск на территорию страны для проведения маневров.

«Киев стремится к рекорду по числу совместных учений со странами НАТО», – пишет газета.