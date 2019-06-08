В Черновицкой области зафиксирован рост прорумынских и федералистских настроений

08.06.2019

За прошедшие после государственного переворота 2014 года пять в Черновицкой области социологи фиксируют существенные изменения в настроениях местных жителей.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на проведенное по его заказу Киевским международным институтом социологии (КМИС) социсследование.

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Отмечается, что если в 2014 году только 0,5 % жителей Буковины заявляли о желании присоединиться к Румынии, то в этом году – уже 2,5%.

«Весьма примечательная цифра: если декабре-то 2014-го никто (!) из опрошенных не поддерживал идею федерализации, то в апреле 2019-го сразу 6,5% респондентов заявили, что хотят видеть Буковину субъектом будущей федерации», – указывает еженедельник.

Также заметно увеличилось в Черновицкой области число тех, кто выступает за расширение полномочий местного самоуправления и получение большей бюджетной самостоятельности в рамках пусть унитарной, но децентрализованной Украины.

«Пять лет назад только 20,8% респондентов выступали за подобное будущее Черновицкой области, а 69,7% — видели его в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции. Но в апреле 2019 г. настроения изменились. И как! Количество первых увеличилось почти в 2,5 раза (49,5%), а вторых сократилось вдвое (32%)», – сообщает «ЗН».

Также жители Буковины стали куда более лояльными к институту двойного гражданства.

«Если в декабре 2014-го только 8% опрошенных жителей области ответили «безусловно, да» на вопрос «Считаете ли вы, что Украина должна предоставить своим гражданам право получения двойного гражданства?», а 12,5% респондентов — «скорее, да», то в апреле 2019-го число категоричных сторонников двух паспортов увеличилось в три (!) раза — до 23,5%, а «склоняющихся» — до 20%. В 2019-м уменьшилось и количество тех, кто в 2014 г. выступал «скорее, против» двойного гражданства, — с 26,6 до 17,5%. И очень незначительно выросло число тех, кто нынешней весной решительно выступает против института бипатризма — с 25,6 до 28%», – фиксирует опрос.

При этом опрошенные изданием местные эксперты связывают увеличение сторонников института двойного гражданства с ухудшением экономической ситуации в стране, поскольку паспорт страны, входящей в ЕС, дает возможность легально устроиться на работу в экономически благополучной стране.

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