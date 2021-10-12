В честь легендарного сербского военкора и посла в России назвали бронетранспортер

12.10.2021 15:45 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В рамках 10-я Международной ярмарки вооружений и военной техники «Партнер 2021» в Белграде был представлен новый бронетранспортер «Лазански».

Боевая машина производства сербского предприятия «Югоимпорт СДПР» названа в честь скончавшегося в августе этого года военкора и дипломата, в конце жизни работавшего послом Сербии в России, Мирослава Лазански.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», «Лазански» представляет собой модифицированную версию существующего бронетранспортера «Лазар 3» (Лазарь 3), снабженного 57-мм орудием с дальностью стрельбы до 14 километров.

Новая техника была продемонстрирована президенту Сербии Александру Вучичу, при этом присутствовали родственники легендарного человека – его жена и сын.

«Лазански» выглядит великолепно, хорошо и по-другому, – отметил президент Сербии. – Мирослав Лазански всем, что он сделал для нашей страны, заслужил, чтобы эта военная машина была названа в его честь, как и многое другое».

В свою очередь супруга военкора и дипломата Тамара рассказала, что именно ее муж предложил в свое время конструктору боевых машин «Лазар» и «Милош» усилить бронетранспортеры 57-мм орудием. И предположила, что ее супруг был бы счастлив, увидев воплощение своих идей.

Мирослав Лазански родился в 1950 году в Карловаце (ныне Хорватия). Окончил юридический факультет в Загребе, в этом же городе начал свою журналистскую карьеру.

В 1991 году уже известный на тот момент корреспондент перешел в белградскую «Политику», где проработал до назначения послом Сербии в России. Но и после вступления в эту ответственную должность он время от времени продолжал писать публицистику и авторские колонки для родного издания. Как военкор Мирослав Лазански вел репортажи из Словении, Боснии, Косово, Афганистана, Чечни, Конго, Чада, Ирака, Ирана, Ливана, Йемена, Ливии.

Он взял интервью у трех маршалов СССР, руководителей КГБ, двух командующих НАТО, около пятидесяти министров обороны и начальников генеральных штабов мировых армий, в том числе начальников генеральных штабов Российской Федерации, Китая и японской армии. Стал единственным журналистом Балкан, допущенным на американскую атомную подводную лодку, летавшим на F-14 и МИГ-29, побывавшем на авианосце «Джон Ф. Кеннеди». Был гостем военных академий России, Японии, США, Австралии, Италии, Великобритании, Германии, Румынии. Вел постоянную колонку в греческой газете «Катимерини», японском «Секуритариан» и в The Diamond Weekly.

Лазански автор десяти книг и десятка крупных телесериалов. Служил в армии в 1977 году в Битоле в 41-й пехотной дивизии ЮНА, награжден медалью «За боевые заслуги». Он был большим русофилом и приложил немало усилий для того, чтобы между Москвой и Белградом наладилось плотное сотрудничество, как в военной, так и в других сферах.