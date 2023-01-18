В Давосе мечтают: «Захватим Крым и снесём Путина руками русских»

Если Украине удастся захватить Крым, то в России якобы вспыхнет Майдан и народ «снесёт президента РФ Владимира Путина».

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил руководитель проекта «Лидерский резерв на будущее» Ростислав Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что может сделать мир – помочь Украине двигаться в том направлении, чтобы нажимать на самую болевую кнопку России. Это Крым.

Россия всегда гордится своим величием, но если Украина заберёт Крым, то легенда величия будет разрушена, и Путину и его окружению придёт конец.

Если мы не можем наказать их внутренней политикой России, если мы хотим видеть, что россияне восстали против Путина, то лучший способ это сделать – это освободить Крым», – анализировал обжора.