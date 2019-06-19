В деле о смерти Тымчука появилась загадочная женщина

19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во время гибели нардеп от Народного фронта Дмитрий Тымчук находился в квартире не один, передает корреспондент политНавигатора.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.



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“Сколько было выстрелов, не могу ответить – эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Или нарушена обстановка квартире – осматриваем”, – сообщил глава Нацполиции.

По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы. Также открыто уголовное дело по статье “умышленное убийство”.

Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена ​​позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня стало известно о гибели Дмитрия Тымчука. Его коллега по фракции Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, Тымчук якобы случайно застрелился при чистке наградного оружия в собственном доме. О произошедшем сообщила жена Тымчука. Впрочем, многие не поверили в эту версию. В числе скептиков – опрошенный ПолитНавигатором политолог сергей Белашко, глава Нацкорпуса Андрей Билецкий и видеоблогер Анатолий Шарий.