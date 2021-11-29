В день албанского флага элита Косово славила убийц и террористов

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В отторгнутом от Сербии албанскими сепаратистами Косово широко отметили день албанского национального флага, славя боевиков «Армии освобождения Косово» (UCK).

В свою очередь, президент Албании поздравил косоваров совместным фото с внуком покойного политического лидера албанских сепаратистов Ибрагима Руговы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В честь Дня албанского флага возле Университетского клинического центра в Приштине было установлено шестиметровое полотнище с изображенными на нем фотографиями полевых командиров, находящихся под судом в Гааге за совершение военных преступлений – Хашима Тачи и Кадри Весели, а также символикой UCK.

В свою очередь «президент» Косово Вьоса Османи и «премьер-министр» Альбин Курти начали праздничный день с посещения мемориального комплекса «Адем Джашари». Комплекс был построен на месте укрепленного дома этого террориста, начавшего со своей бандой нападать на югославских полицейских и гражданских сербов на почве этнической нетерпимости и убитого в собственном логове югославскими полицейскими, прикрываясь как живым щитом многочисленными членами своей семьи.

«Мы начали день с легендарного командира Адема Яшари и семьи Яшари, чтобы отдать дань уважения их жертве, – сказала, выступая у мемориального комплекса, Османи. – Помимо символики провозглашения независимости Албании и исторического значения поднятия флага, 28 ноября – это дата рождения легендарного полководца Адема Яшари, а также дата первой публичной акции «Армии освобождения Косово». Все это придает ноябрьским праздникам гораздо больше смысла. Уважая жертвы всех тех, кто отдал свои жизни и усилия во имя нашей свободы, я хочу поздравить сегодня всех албанцев во всем мире с этим важным нашим праздником».

При этом в Стимле был торжественно открыт очередной памятник Яшари, которых в Косово теперь можно встретить не реже, чем памятники Ленину в России.

Курти, впоследствии выступая перед боевиками, существующих вопреки Резолюции 1244 СБ ОOН Сил безопасности Косово (FSK), в приветственной речи сказал им, что они являются продолжателями дела и «традиций» UCK:

«Вы – солдаты исторического народа, величие которого измеряется нашей историей. Наш народ велик, это славный народ с историей. Вы являетесь продолжателями «Освободительной армии Косово», – заявил Курти.

В свою очередь, выступая по случаю перед ветеранами UCK, глава криминального клана, экс-«премьер» Косово и полевой командир Рамуш Харадинай говорил о «чистоте» борьбы боевиков.

«Там, где сохраняется память и ценность свободы, в Организации ветеранов войны UCK, я выражаю благодарность всем бойцам и всем тем патриотам, которые помогли албанцам стать свободными. В то же время мы выражаем уважение к нашим товарищам, которые были несправедливо арестованы. Мы верим в их невиновность. Мы верим в чистоту войны UCК», – сказал Харадинай.

Президент Албании Илир Мета поздравил соплеменников из Косово фотографией с внуком политического лидера косовских сепаратистов, покойного Ибрагима Руговы. На снимке оба показывают руками символ «Великой Албании» – орла.

«Дорогие друзья, вместе с Леко, внуком исторического президента Косово Ибрагима Руговы, я желаю всем албанцам повсюду счастливого Дня независимости Албании, Дня нашего национального флага!» – написал президент Албании.