В день выборов окружение Порошенко готовит антироссийские провокации

16.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Окружение пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко готовит в день второго тура выборов провокации, ответственность за которые киевская верхушка планирует переложить на Россию.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окружение Порошенко, да и он сам в таком состоянии грогги находятся, то есть последние судороги. И я хотел бы сейчас, пользуясь тем, что эту программу, хоть и запрещают, но смотрят на Украине, сказать, что к нам поступает информация о том, что окружение Порошенко, такие, как Турчинов, Пашинский, Кононенко, реально готовят провокации в день выборов с тем, чтобы, конечно же, переложить ответственность за эти провокации на Россию», – заявил политик.

«Я хотел бы предупредить, что мы вас видим, и то, что вы предполагаете является какой-то тайной за семью печатями, тайной не является, потому что уже этот мешок весь в дырках, в котором вы прячете свои секреты», – добавил Затулин.