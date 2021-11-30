В Днепропетровске вандалы свалили еврейский символ. Посольство США требует наказать виновных

30.11.2021  13:21 (Мск), Днепропетровск,
Юрий Коваленко.  
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Дзен, Днепропетровск, Происшествия, Украина
Новости Украины

Группа неизвестных в центре Днепропетровска завалила девятисвечник, установленный в честь еврейского праздника Ханука.

Об этом сообщают местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Группа неизвестных в центре Днепропетровска завалила девятисвечник, установленный в честь еврейского праздника Ханука. Об...

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Инцидент произошёл на Европейской площади. На кадрах камеры видеослежения видно, как несколько человек начали трясти девятисвечник – Ханукию, снимая происходящее на телефоны. Через какое-то время конструкция рухнула, после чего вандалы спешно скрылись с места происшествия.

«Не знаю, как назвать этих людей. Была группа людей, их было не менее четырех. Мы будем настаивать, будем в полном контакте с полицией, со всеми их действиями по задержанию людей, которых мы считаем, безусловно, преступниками, совершившими такой акт вандализма», – прокомментировали в Еврейской общине Днепропетровска.

Кроме того, инцидент вызвал реакцию и со стороны посольства США в Украине. В представительстве заявили, что «шокированы» такими новостями и призвали наказать виновных.

«Шокированы и опечалены новостями о сносе Ханукии на центральной площади Днепра. Посольство США призывает правоохранительные органы провести расследование и привлечь к ответственности виноватых в преступлениях на почве ненависти. США поддерживают Украину в осуждении антисемитизма», – прокомментировало посольство США у себя в Twitter.

Напомним, что Киеве украинские националисты остановили установку Меноры (семисвечника) на Майдане независимости, устанавливаемого в честь праздника Ханука.

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