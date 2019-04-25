В ДНР начали подготовку к массовому получению российских паспортов

25.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Глава ДНР Денис Пушилин дал ряд поручений руководителям министерств и ведомств республики в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям республик Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, Министерству доходов и сборов, а также Министерству государственной безопасности ДНР до 1 июня было поручено разработать упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с Россией с целью централизованной доставки граждан в отделения ФМС РФ.

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При этом МВД ДНР получило распоряжение организовать прием и рассмотрение необходимых документов у граждан на территории республики.

«Министру внутренних дел и руководителю миграционной службы республики обеспечить организацию процесса приема и рассмотрения документов граждан ДНР в порядке указа президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года. Срок – до 3 мая текущего года», – заявил Пушилин.

Кроме того, до конца мая будет налажено прямое транспортное сообщение для доставки граждан ДНР к пунктам выдачи российских паспортов.

«Министру транспорта разработать схему и порядок движения пассажирского транспорта для централизованной доставки граждан в пункты получения паспортов на территории РФ. Срок — до 26 мая», – отметил глава ДНР.

Также министру информации и управлению внутренней политики главы ДНР было дано указание обеспечить широкое информирование населения республики об упрощенном порядке получения гражданства РФ и алгоритме его получения.