В ДНР, несмотря на блокаду, полным ходом обновляется парк спецтехники ЖКХ

03.10.2019, Донецк, Владимир Гладков

Более полутора сотен единиц новой спецтехники для нужд ЖКХ прибудет в ДНР до конца этого года.

Об этом у себя в «Facebook» сообщил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выделяли средства на покупку новой техники для нашего ЖКХ, и здесь, как отчиталось сегодня Правительство, удалось немного сэкономить. Поэтому уже до конца текущего года в Республику прибудет 167 единиц новой спецтехники», – написал Пушилин.

Он отметил, что в связи с острыми проблемами с вывозом бытовых отходов в некоторых городах, из общего числа закупаемой спецтехники в ДНР прибудет 84 мусоровоза.

«Постепенно решим и этот вопрос», – пообещал Денис Пушилин.

Кроме того, за счет экономии средств в республике увеличен план по закупке спецтехники на 36 единиц.

«С мая текущего года была проведена работа по поиску поставщиков, определению оптимальных предложений, и благодаря Министерству финансов, Министерству экономического развития, а также Министерству строительства и ЖКХ вместо 223 запланированных единиц техники в ДНР будет поставлено 259 единиц, что на 36 больше плана.

Это достигнуто за счет оптимальных предложений и экономии», – заявил сегодня в ходе расширенного совещания помощник зампреда Правительства ДНР Игорь Дмитров.