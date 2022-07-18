В ДНР объявили, что Авдеевка в полукольце. Так ли это?

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Новости Украины

Войска ДНР взяли в полукольцо Авдеевку, перекрыв в двух местах дорогу на Константиновку.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», – сказал Басурин.

По его словам, уже готовится плацдарм для начала полного освобождения этих территорий от вооруженных формирований Украины.

Информацию подтвердил российский военкор Александр Сладков, однако, указав на то, что это ситуация не сегодняшнего дня.

«Это можно назвать частичной блокадой Авдеевки, потому что дорога на Константиновку – важнейшая коммуникационная линия, по которой поступали боеприпасы и личный состав, её перекрыли. Перекрыли давно. Но мне нравится то, что мы второпях не сообщаем: мы, сначала артиллерия, потом пересекли, перерезали. Сегодня об этом можно говорить твёрдо: дорога, идущая от горловской трассы на Константиновку – это серьёзный город, в котором разгружаются железнодорожные эшелоны и перегружается на тралы, доставляется украинская бронетехника к Донецку, бригады ротируются, эта дорога перекрыта. Хотя, естественно, создания котла не произошло под Донецком, очень надеемся, что это будет», – рассказал Сладков в эфире «Россия 1».

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин также указывает, что существенных продвижений в Авдеевке пока нет.

«В свете публикаций про взятие Авдеевки в полукольцо отмечу, на практике, речь идет лишь о закреплении контроля над трассой Авдеевка – Константиновка, которой ВСУ и так пользоваться не могли после того, как их выбили из Новобахмутовки и Новоселки-2. Успехи наших войск в боях в районе Каменки усиливают этот контроль. Вместе с тем, они недостаточны, чтобы решить вопрос с продолжающимся снабжением Авдеевки через Орловку», – отмечает автор.

«Для решения задачи можно либо:

Штурмовать Авдеевку со стороны Каменки и через промку – с серьезными потерями, низкими темпами продвижения и неочевидными результатами. Либо пробивать фронт к северу от Авдеевки через Красногоровку, чтобы взять под огневой контроль трассу Орловка-Авдеевка с севера, что действительно может создать серьезные трудности для группировки ВСУ в Авдеевке», – пишет Рожин в своем телеграм-канале.