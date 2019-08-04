В ДНР осудили за шпионаж завербованного СБУ местного жителя

04.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Министерством государственной безопасности ДНР задержан местный житель Робак Сергей Викторович 1979 года рождения, который по заданию украинских спецслужб занимался сбором разведывательной информации и осуществлением диверсионно-террористических актов на территории Республики.

Об этом сообщается на официальном сайте МГБ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.

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«В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что Робак был завербован сотрудниками СБУ во время пересечения государственной границы ДНР и Украины. Важно отметить, что Робак дал добровольное согласие на сотрудничество взамен на беспрепятственный проезд через украинские КПП. В дальнейшем он неоднократно выполнял поручения сотрудников СБУ по сбору информации разведывательного характера», – говорится в заявлении.

«При пересечении линии разграничения на блокпосту я высказал недовольство украинским пограничникам условиями пересечения линии разграничения. Какой-то человек пообещал помочь, мы обменялись телефонами. Потом он несколько раз связывался со мной. Сначала я передавал ему информацию о некоторых автомобилях, потом несколько раз отвозил какую-то девушку на территорию Украины. Потом он попросил меня отвезти в ДНР и доставить в определённый тайник телефон», – пояснил задержанный.

По информации МГБ ДНР, с лета 2016 по ноябрь 2017 г. Сергей Робак посредством мессенджеров передавал сотрудникам СБУ информацию о расположении воинских частей ВС ДНР, участвовал в передаче тайниковым способом мобильного телефона, предназначенного диверсионно-разведывательной группе, действовавшей на территории Республики, а также участвовал в организации похищения военнослужащих ДНР.

В силовом ведомстве Республики добавили, что работниками МГБ ДНР был идентифицирован сотрудник СБУ, под непосредственным руководством которого на территории ДНР действовал Робак.

После выполнения очередного задания по сбору информации о военнослужащих ВС ДНР, агент украинских спецслужб был задержан сотрудниками МГБ ДНР.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 321 УК ДНР «Шпионаж». В апреле 2019 года приговором Верховного Суда, Сергей Робак признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с частичной конфискацией имущества в пользу государства.

Напомним, ранее Верховный Суд ЛНР вынес приговор жителю Кировска, который работал курьером для украинских диверсантов, действующих на территории республики.