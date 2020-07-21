В ДНР планируют масштабные восстановительные работы

21.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня, 20 июля, глава ДНР Денис Пушилин посетил с рабочим визитом донецкий филиал ООО «Авиатех» в городе Снежное.

Об этом официальный сайт руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Директор завода Алексей Брянцев ознакомил главу ДНР с работой предприятия, показал ему основные цеха производства.

Отмечается, что завод является одним из важнейших градообразующих предприятий города Снежное, с 2017 года предприятие стабильно развивается. На нем трудятся порядка 2000 человек. Основной вид деятельности – изготовление деталей авиационных двигателей (лопатки для турбин и компрессоров). Кроме того, ДФ ООО «Авиатех» производит товары народного потребления – мясорубки, соковыжималки, паяльные лампы, культиваторы и прочую продукцию.

По завершении ознакомительной экскурсии Денис Пушилин ответил на интересующие вопросы рабочего коллектива предприятия. В ходе общения прозвучали вопросы о восстановлении дорог в Снежном, проблемах с питьевой водой, восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила», закрытии границы с ЛНР.

По вопросу ремонта дорог глава ДНР отметил, что дорожное покрытие требует восстановления по всей республике.

«Тот объем средств, который был выделен на ремонт в прошлом году, не покрывал все затраты. В этом году тоже есть планы на участки для ремонта, но ситуация с коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы.

Особо обращу внимание на участок дороги до вашего предприятия. Будем рассматривать возможность выделить средства. На республиканские дороги средства выделяются, с местными вопрос сложнее. Нужно менять подход к проблеме восстановления дорог», – подчеркнул Пушилин.

На вопрос, будет ли восстановлена «Саур-Могила», он ответил, что сейчас рассматриваются два варианта. Первый – полное восстановление комплекса, каким он был в довоенное время. Второй вариант – законсервировать эхо нынешней войны и построить новый монумент героям Великой Отечественной войны и современной войны в Донбассе.

«Дебаты продолжаются. Я придерживаюсь второго варианта, чтобы наши потомки видели, к чему приводят ошибки политического руководства Украины. Предлагаю вам принять участие в дискуссии», – сказал глава республики.

Кроме того, к Пушилину обратились с просьбой помочь вернуться на работу сотрудникам предприятия, которые проживают на территории ЛНР, а также поинтересовались, какие отношения у ДНР и ЛНР.

«Данный вопрос я передам на очередное заседание Межведомственного штаба. Думаю, он будет решен. Что касается взаимоотношений, мы как были братскими республиками, так и остаемся ими. В какой-то степени мы одно целое, но подходы к решению проблем с распространением коронавирусной инфекции у нас разные. У нас количество КПВВ гораздо больше, поэтому вероятность завоза инфекции выше. В первую очередь наши решения принимаются исходя из необходимости обеспечения безопасности наших граждан», – объяснил глава ДНР.

По вопросу обеспечения Снежного водой Пушилин сообщил, что данная проблема уже решается, ремонтные работы ведутся.

«Был сегодня в Снежном. Посетил завод «Авиатех», выпускающий детали для авиадвигателей. Предприятие развивается, исправно платит зарплату и налоги. Поговорил с работниками, жалуются на дороги и водоснабжение», – написал позже глава ДНР у себя в Telegram-канале.

«Сразу же после завода отправился на водонасосную станцию «Софьино-Бродская», где ведутся ремонтные работы. Работа кипит, один насосный агрегат уже установлен. К 15 ноября вода должна пойти по трубам. Это позволит обеспечивать водой 7000 человек. Обязательно приеду к назначенному сроку, проверю», – пообещал Пушилин.

Также глава государства пообщался с жителями снежнянского посёлка Первомайский, которых волнуют «всё те же проблемы дорог и снабжения водой, а также газификации школы».

«Школу газифицировать планируют к середине октября. А нужно успеть к 15 сентября, чтобы с началом отопительного сезона детям было тепло. Дороги обязательно будем делать. Исходим из возможностей бюджета, но будем увеличивать сумму средств на эти цели.

Ремонт водонасосной станции полностью не решит проблему водоснабжения, потому что изношенность сетей запредельная. Постепенно со всем справимся», – заключил Пушилин.