В ДНР последовала жесткая реакция на убийство бывшего ополченца в Мариуполе

17.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

Расстрел выпущенного под домашний арест бывшего солдата ДНР Романа Джумаева в подконтрольном киевской власти Мариуполе в который раз доказывает невозможность возвращения Донбасса в состав Украины на любых условиях.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Наглое, открытое убийство в Мариуполе, предваряемое организацией травли в соцсетях выпущенного по решению суда экс-ополченца, разбивает в пух и прах все старания полчищ украинских пропагандистов.

Столько лет они пытаются рассказать всему миру о «свободном от террористов» Донбассе, о каких-то стратегиях в рамках «единой Украины», а происходит, на самом деле, следующее: на подконтрольном Киеву Донбассе людей за инакомыслие преследуют и убивают, нет ни одной школы на родном для 99% населения языке, ведется информационно-медийное зомбирование населения бандеровской пропагандой.

Все, как мы и говорили во время майдана – все это называется просто: обыкновенная оккупация», – резюмировал парламентарий.

Напомним, вчера Роман Джумаев был расстрелян в упор неизвестными на пороге квартиры в Мариуполе и скончался до приезда «скорой помощи».