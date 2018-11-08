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08.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Спецслужбы, Украина
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В ДНР предоставили доказательства использования ВСУ ударных дронов по гражданским объектам

Силы ПВО ДНР сбили ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ, на карте памяти которого было обнаружено видео, на котором видно, как этот БПЛА сбрасывает самодельное взрывное устройство на дома мирных жителей.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он сообщил, что украинские боевики продолжают нарушать Минские соглашения в части касающейся применения беспилотной авиации.

«7 ноября, боевики 92-й бригады в очередной раз нанесли удар по населенному пункту Минеральное с использованием самодельного ударного беспилотного аппарата. Благодаря слаженным действиям ПВО НМ ДНР беспилотник противника был сбит. На видео с флэш-карты сбитого БПЛА отчетливо видно, как беспилотник направляется в жилой сектор населенного пункта, выбирает цель и сбрасывает взрывное устройство», – рассказал Даниил Безсонов.

По его словам, данные БПЛА поставляются в ВСУ волонтёрскими организациями, которые возможно не знают, что переданные ими летательные аппараты используется против мирных жителей Донбасса.

Даниил Безсонов призвал представителей международных организаций оказать давление на украинское руководство и прекратить геноцид населения Донбасса.

«Геноцид мирного населения Донбасса со стороны Украины, приобретает более изощренные способы, в связи с чем обращаюсь с призывом к представителям СММ ОБСЕ, а также правозащитных организаций оказать давление на военно-политическое руководство Украины в выполнении взятых на себя обязательств и прекратить убийство населения Донбасса», – призвал официальный представитель оборонного ведомства ДНР.

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