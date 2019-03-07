В ДНР предупредили о готовящейся ликвидации «перебежчицы» Светланы Дрюк

07.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Служба безопасности Украины готовит провокацию с угрозой жизни против бывшей военнослужащей ДНР Светланы Дрюк.

Об этом сегодня во время брифинга предупредил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с активизацией украинских спецслужб, связанных с похищением, шантажом и давлением на граждан, хочу обратиться к жителям республики с предупреждением об исключении контактов и сотрудничества с сотрудниками СБУ. Все программы СБУ с обещаниями гуманного обращения, лучшей жизни и прекращении уголовного преследования, являются лишь рекламной пропагандистской ширмой, за которой скрываются противозаконные методы допросов, пытки и, в лучшем случае, длительные сроки заключения», – предупредил Безсонов.

Он напомнил о недавнем инциденте со Светланой Дрюк, похищенной спецслужбами Украины.

«По имеющейся в распоряжении разведки ДНР информации, в отношении Светланы Дрюк готовится провокация с угрозой её жизни. В этой связи, обращаемся к международным правозащитным организациям с просьбой обратить внимание на данный факт и обеспечить безопасность ее жизни и скорейшее освобождение», – призвал официальный представитель НМ ДНР.

Напомним, ранее украинский телеканал «1+1» выпустил громкий сюжет, в котором говорится о том, что военнослужащая ДНР Светлана Дрюк, представленная как начальник штаба танкового полка, покинула территорию республики и перешла на сторону Украины, однако в ДНР данную информацию опровергли, сообщив о том, что женщина была похищена украинскими спецслужбами.