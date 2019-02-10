10.02.2019, Донецк, Михаил Рябов

Один из основателей Донецкой Народной Республики и экс-спикер её парламента Андрей Пургин получил паспорт ДНР после скандала, разразившегося ранее в прессе.

Напомним, что Пургин жаловался, что ему не выдают паспорт ДНР из-за «засилья бывших СБУшников» во власти республики, с которыми, якобы, экс-спикер имел конфликт еще с украинских времен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Критики Пургина, в свою очередь, утверждали, будто бы он сам имел связи с СБУ, которая ранее использовала организацию «Донецкая республика».

Донецкий публицист Роман Манекин в своем блоге после скандала вокруг истории с паспортом Пургина отмечал, что с проблемой при получении документов ДНР сталкивается множество местных жителей. Однако далеко не все имеют выход на журналистов, чтобы предать огласке свои проблемы.

«Без «Закона о гражданстве ДНР» стали выдавать паспорта ДНР», – называл Манекин причину сложившейся ситуации.

Пургин также назвал отсутствие закона причиной проблемы с выдачей паспортов.

«Надеюсь, что будет принят закон о гражданстве. И народ республики сможет по прозрачной и понятной схеме получать паспорта и другие документы республики. Надо закрыть коррупционные, безумные по своей сути бесконечные временные решения государственных органов, которые они пишут сами для себя, создавая тупики и кормушки», – прокомментировал экс-спикер.