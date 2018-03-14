14.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР рассказали, как ВСУ разбираются с неугодными Порошенко националистами

Не секрет, что Киеву невыгодны неподконтрольные ему националистические батальоны. Потому для их ликвидации ВСУ нередко устраивают различного рода провокации, иногда при помощи довольно интересных методов.

Об этом в интервью военкору Семёну Пегову, автору проекта «WarGonzo» рассказал вице-премьер ДНР Александр Тимофеев, который курирует ВПК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данный персонаж (речь идёт о «Кедре», – Ред.) появился в ДНР на рубеже 2015 года. Первый раз он пересёк границу по вопросам обмена пленных, заехал он тогда с Рубаном ( задержанный по обвинению в подготовке госпереворота украинский генерал Владимир Рубан- Ред). Потом он уже неоднократно заезжал сюда, но уже без Рубана. На тот момент его деятельность была не очень понятной. Он пытался вербовать людей, но все его попытки заканчивались тем, что люди, с которыми он пытался сотрудничать, обращались в свои органы защиты.

Уже после этого он обратился с прямым предложением о поставках вооружения с ДНР на территорию Украины. Помню, что тогда мы удивились и поинтересовались: «Зачем, ведь у вас там итак полно оружия», но он это всё обосновал тем, что ему нужно оружие, которое не имеет следов. Он рассказал, что у них на территории есть батальоны, которые, по сути, не подчиняются никому, и есть войска ВСУ. Надо было дать возможность войскам ВСУ зачистить эти батальоны, другими словами, устраивая провокации. Скажу честно, поначалу мы им не поверили, но потом он заказал первую партию. Это были противотанковые мины. После того, как мы их отправили на Украину, мы увидели подрывы техники, причём, глубоко в их тылу. Затем последовали подрывы Урала с пехотой. Тогда мы поняли, что он действительно не врёт», – рассказал Александр Тимофеев.