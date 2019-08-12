В ДНР рассказали о назначении сбитого беспилотника ВСУ
Украинская армия намеренно обстреливает гражданские объекты Донбасса.
Такое мнение во время брифинга высказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Доказательством этого служит беспилотный летательный аппарат ВСУ, который был сбит подразделениями Народной милиции ДНР во время обстрела населённого пункта Октябрь. С помощью него украинские военные корректировали миномётный огонь по домам мирных жителей», – считает Даниил Безсонов.
Он также отметил, что по мнению командования ДНР, основной задачей ВСУ в этом районе якобы является принуждение местного населения оставить свои дома и прекращение работы КПВВ «Гнутово».
«Таким образом, Украина полностью развяжет себе руки и, выйдя из действующих договорённостей, просто перейдёт к активным боевым действиям», – считает представитель оборонного ведомства.
Напомним, ранее «ПолитНавигатора» уже сообщал о том, что военнослужащими Народной милиции ДНР был сбит украинский беспилотник, нёсший в сторону населённого пункта Ленинское взрывное устройство.
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