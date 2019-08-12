В ДНР рассказали о назначении сбитого беспилотника ВСУ

12.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия намеренно обстреливает гражданские объекты Донбасса.

Такое мнение во время брифинга высказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Доказательством этого служит беспилотный летательный аппарат ВСУ, который был сбит подразделениями Народной милиции ДНР во время обстрела населённого пункта Октябрь. С помощью него украинские военные корректировали миномётный огонь по домам мирных жителей», – считает Даниил Безсонов.

Он также отметил, что по мнению командования ДНР, основной задачей ВСУ в этом районе якобы является принуждение местного населения оставить свои дома и прекращение работы КПВВ «Гнутово».

«Таким образом, Украина полностью развяжет себе руки и, выйдя из действующих договорённостей, просто перейдёт к активным боевым действиям», – считает представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее «ПолитНавигатора» уже сообщал о том, что военнослужащими Народной милиции ДНР был сбит украинский беспилотник, нёсший в сторону населённого пункта Ленинское взрывное устройство.