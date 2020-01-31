В ДНР решат проблему с очередями на КПВВ – Пушилин

31.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР будет разработан новый механизм работы пунктов пропуска на линии разграничения с Украиной для увеличения их пропускной способности и предотвращения возникновения очередей.

Об этом в ходе собрания актива общественного движения «Донецкая Республика» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос действительно важный и насущный. Увы, он на повестке у нас не первый месяц и даже не первый год. Действительно есть определенные сложности с прохождением граждан через КПВВ из Украины.

Назвать прямо положительным опыт присутствия там депутатов нельзя, потому что на какой-то период ситуация поменялась, а потом опять все повернулось вспять. Закрепить постоянно там депутатов – не самый эффективный метод.

Здесь механизм должен быть новым и в каком-то понимании креативным, потому что примеров таких нет. Мы не можем просто повторить стандартные пункты пересечения границы. У нас не просто граница, у нас с одной стороны нужно думать об удобстве граждан, которые пересекают, с другой стороны нам нужно обезопасить наших же граждан, проживающих на территории ДНР, от различного рода преступных проявлений, вплоть до террористических актов со стороны Украины, от которых мы не застрахованы», – отметил глава ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин также заявил, что в Республике накопился ряд серьезных экономико-социальных проблем, спровоцированных чиновниками, продолжившими управленческую работу по украинской коррупционной модели.