В ДНР скончался известный ветеран Великой Отечественной войны

01.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

В Донецкой Народной Республике на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный железнодорожник Алексей Николаевич Кужильный.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С каждым годом редеют ряды наших ветеранов. Все меньше тех, кто может поделиться с нами живыми воспоминаниями о Великой Отечественной войне и Победе. Каждая такая потеря невосполнима.

Год назад я встречался с ним, и он рассказывал о своей жизни, о тех знаменательных исторических событиях, участником которых он был. Алексей Николаевич обладал острым умом и прекрасной памятью. Он казался воплощением живой истории. А его свидетельства очевидца навсегда врезались мне в память», – написал руководитель государства.

Денис Пушилин отметил, что в ходе общения с ветераном был поражен его мужеством и скромностью, и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Алексей Николаевич Кужильный воевал на фронте с шестнадцати лет. За время войны успел принять участие в защите Ростова-на-Дону, а также в боевых действиях на Западной Украине и Кавказе.

24 июня 1945 года он, вместе с другими красноармейцами, принял участие в первом параде Победы, пройдя парадным строем перед Кремлём и бросив к подножию мавзолея знамёна нацистской Германии.

Также он присутствовал на юбилейном военном параде к 75-летию Великой Победы, где его лично поприветствовал президент России Владимир Путин.