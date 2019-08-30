30.08.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ДНР сообщили о неудачной вылазке украинских диверсантов

На фоне анонсированного обмена пленными боевики-неонацисты из батальона МВД Украины «Азов» продолжают активную дестабилизацию обстановки на линии фронта в Донбассе.

Об этом говорится в экстренном заявлении Оперативного командования ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что на горловском направлении наблюдателями вблизи линии соприкосновения была обнаружена украинская диверсионная группа численностью до восьми человек, направлявшаяся через «серую зону» к позициям Народной милиции ДНР со стороны населенного пункта Новолуганское.

«Достигнув, примерно, одинакового расстояния между нашими и вражескими позициями, диверсионная группа остановилась и четверо диверсантов начали совершать действия, похожие на минирование местности. Наши защитники вели наблюдение и были готовы открыть огонь на поражение, но срабатывание сигнальной мины заставило врага в спешном порядке вернуться на свои позиции», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Напомним, накануне в результате боестолкновения боевиков «Азова» с военнослужащими Народной милиции ДНР один защитник республики погиб, один получил ранение и трое пропали без вести. При этом неонацисты надругались над телом убитого военнослужащего, отрезав ему ухо.

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