09.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ДНР уничтожили позиции ВСУ вблизи линии фронта

Военнослужащие ДНР, в ответ на постоянные обстрелы со стороны украинской армии, нанесли ракетный удар по позициям 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила, захватившей данную территорию месяц назад вблизи подконтрольного Республике населенного пункта Марьинка.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своем неофициальном Telegram-канале представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сети появилось странное видео с неопознанным летающим горящим объектом. Говорят, эта штука упала на позиции ВСУ и там что-то взорвалось», – иронично отметил он в комментарии к ролику.

При этом украинская сторона подтвердила данный факт, заявив, что огонь якобы велся из противоминной установки УР-83П, которая, между тем, не запрещена Минскими соглашениями.

Отметим, что сообщив 12 июня о захвате позиций вблизи линии соприкосновения, ВСУ пустили дезинформацию о взятии под свой контроль всей «серой зоны» к западу от Донецка.

Позже Даниил Безсонов также опубликовал видеоролик, на котором военнослужащие ДНР уничтожили прямым попаданием грузовой автомобиль ВСУ, двигавшийся в сторону линии разграничения.

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