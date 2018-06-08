08.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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В ДНР уверяют: стягиваемые на линию фронта украинские зенитки не несут угрозы республике

Несмотря на то, что Киев подтягивает на фронт тяжёлое вооружение, в том числе и зенитно-ракетные комплексы С-300 и проводит авиационные учения, реальной угрозы для ДНР эти действия не несут. Основной ударный костяк своей авиации Украина потеряла ещё в 2014 году.

Об этом сегодня корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

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«Вторую неделю на линии соприкосновения в ДНР фиксируется относительное затишье по сравнению с предыдущими неделями. В первую очередь это можно связать с ответными действиями ВС ДНР по подавлению огневых позиций противника, которые были на Горловском направлении, а также с тем, что после понесённых потерь противнику нужно перегруппироваться, а также накопить силы и боекомплект для дальнейших намечающихся провокаций.

Мы ожидаем обострения и резкого увеличения интенсивности артиллерийского огня со стороны Украины в преддверии Чемпионата мира или в период его проведения. Украинская сторона вряд ли проигнорирует такое мероприятие международного уровня. В связи с этим мы регулярно фиксируем поставки техники и тяжёлого вооружения к линии соприкосновения. Кроме того, в середине и в конце мая были проведены авиационные учения. Также недавно поступила информация, что на Мариупольском направлении украинская сторона укрепляет подразделения ПВО, и были поставлены ЗРК С-300», – сообщил Даниил Безсонов.

Безсонов отметил, что, несмотря на проведённые недавно на Украине авиационные учения и появление вблизи линии соприкосновения ЗРК С-300, реальной угрозы Донецкой Народной Республике эти действия не несут, а носят скорее показушный характер для заокеанских хозяев постмайданной Украины.

«Отдельно хотелось бы сказать по поводу авиационных учений и поставки ракетных комплексов. Каким-либо образом на нас повлиять это не может. Что касается украинской авиации, мне кажется, она у них закончилась ещё в 2014 году, а то, что смогли восстановить, для нынешней нашей армии вряд ли несёт угрозу. Они потеряют остатки, если попытаются её применить. По поводу С-300: у армии ДНР своей авиации нет, поэтому против кого они укрепляют позиции подобными комплексами – неизвестно. Если они ожидают введения войск России в случае украинской агрессии, и они этими комплексами надеются нанести урон авиации, то это мало вероятно, так как эти комплексы относительно устаревшие. Если Россия когда-нибудь и введёт войска, то эти комплексы не нанесут серьёзный урон её авиации. Здесь напрашивается только один вывод: украинская сторона пытается «поиграть мускулами», продемонстрировать своим западным партнёрам, то, что они воюют, и готовятся к новой войне, а деньги, получаемые от запада, тратятся по назначению. Но для нас никаких неожиданностей быть не может, мы контролируем ситуацию, следим за каждым их шагом, и всё будет хорошо», – сказал в заключение Даниил Безсонов.