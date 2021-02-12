В ДНР все номинации конкурса «Человек года» достались медикам

12.02.2021, Донецк, Михаил Рябов

Медицинские работники получили все номинации в конкурсе «Человек года-2020», итоги которого подвели сегодня в ДНР. Так было решено отметить работу врачей в условиях эпидемии коронавируса.

«Абсолютно считаю справедливым, что в этом сложном году все номинации перешли в сферу здравоохранения. Мы все видели, сколько усилий было приложено с вашей стороны. Сколько препятствий, преград, субъективных и объективных, – их было достаточно много – вы преодолевали. С учетом того что вам и так непросто на протяжении этих семи лет», – сказал глава ДНР Денис Пушилин.

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«Вы преодолевали и продолжаете преодолевать все трудности. Вы спасаете жизни. Мы это видим. Видят все жители Донецкой Народной Республики. Мы вам за это благодарны. Хотелось бы еще раз сказать большое человеческое спасибо. За то, что вы есть, остаетесь на своих рабочих местах, как бы ни было тяжело», – подчеркнул глава государства.

Он поздравил медиков с заслуженными наградами, отметив, что каждый из них с честью и достоинством исполняет свой долг.

Конкурс «Человек года» проводится в ДНР с 2017 года. Он направлен на выявление и публичное признание граждан, которые внесли существенный вклад в развитие государства.