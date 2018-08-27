В ДНР запускают промышленного гиганта, влияющего на мировые цены

27.08.2018, Донецк

Полноценный запуск в ДНР государственного предприятия «Стирол» облегчит ситуацию с удобрениями в мире, а также обеспечит работой более двух тысяч человек.

Об этом в эфире канала «Юнион» заявил министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часто задают вопрос: «Что будет выпускать Стирол»? Украинские СМИ говорят, что мы то стирол завозим со стороны России, то аммиак со стороны Украины. Говорят, что мы сами не понимаем, что мы будем производить. Так вот, мы запускаем лишь один агрегат, который позволит нам выпускать 900 тонн аммиачной селитры и 1200 тонн карбамида в сутки, то есть весь аммиак будет использоваться для производства удобрений, не более», – сказал Грановский.

По его словам, в случае признания республики или смещения линии фронта, будет обсуждаться вопрос запуска других агрегатов, поскольку ещё одним видом получения прибыли на «Стироле» является продажа аммиака.

«Пока мы запускаем один агрегат, нам этого будет достаточно. Для понимания объёмов: на территории двух республик необходимость в аммиачных удобрениях и карбамиде – около 60 тысяч тонн в год. По большому счёту это около двух недель работы завода», – уточнил министр.

Он отметил, что предприятие планирует поставлять свою продукцию в страны дальнего зарубежья.

«Страны дальнего зарубежья однозначно. В принципе, у нас и по портам вопрос решён. Ещё раз повторю: «Стирол» – это 3% всех аммиачных удобрений, выпускаемых в мире. На самом деле это громадный объём, и когда в 2013 году «Стирол» остановился, все удобрения подорожали на 10%. Потому в принципе запуск «Стирола» повлияет на всю ценовую политику в мире», – подчеркнул Грановский.

Он также сообщил, что сейчас ДНР в полном объёме сможет обеспечить удобрениями своих аграриев.

«Сейчас трудятся 1600 человек, если я не ошибаюсь, на понедельник было 120 заявок от тех, кто готов работать на государственном предприятии «Стирол». Кроме этого, работают подрядные организации, и ещё 150 человек из подведомственных минпромторгу предприятий. Общее количество рабочих мест на «Стироле» будет 2500 на одном агрегате», – рассказал министр.

Он также указал, что фактически все предприятия на территории ДНР уже восстановлены.

«Стирол» – последнее, остаются только предприятия на переднем крае линии обороны», – подытожил Грановский.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что В ДНР на крупнейшем химическом предприятии «Стирол» запустили два вспомогательных цеха, необходимых для производства аммиака и карбамидных удобрений.